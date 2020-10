'K-스타트업' 경쟁력 글로벌 대회서 통한다

스마트디아그노시스, '웹서밋' TOP 18 진출

엔씽·비주얼캠프·마블러스·누비랩, '슬링샷' 본선 진출

'K-스타트업'의 경쟁력이 글로벌 대회서 인정받고 있다. 17일 창업진흥원(원장 김광현)에 따르면 국내 창업기업 5개사가 글로벌 피칭 경진대회 본선에 진출했다. 우선 포르투갈 리스본에서 개최되는 행사 '웹 서밋'의 피칭대회 '더 피치'에는 스마트디아그노시스(대표 김환진)가 쿼터파이널(TOP 18)에 진출했다. 웹 서밋은 전 세계 7만명 이상이 참석하는 유럽 최대 규모의 기술·융복합 컨퍼런스다. 스마트폰을 통한 자동심장정보 추출 및 빅데이터 사업을 하는 스마트디아그노시스는 본선(TOP 180)을 거쳐 쿼터파이널에 진출했으며 웹 서밋은 12월 2일부터 4일까지 사흘 간 온라인으로 열릴 예정이다.

싱가포르에서 개최되는 싱가포르 핀테크 페스티벌 바이 스위치(SFF×스위치)의 피칭대회 '슬링샷'에는 엔씽(대표 김혜연), 비주얼캠프(대표 석윤찬), 마블러스(대표 임세라), 누비랩(대표 김대훈) 4개사가 7500개 글로벌 스타트업과 경쟁을 통해 본선에 진출했다. 향후 5개 분야별 결승을 통해 각 분야 우승을 가리고 이 중 최종 우승팀이 나오게 된다. SFF×스위치는 세계 최대 규모의 핀테크 전시회인 싱가포르 핀테크 페스티벌과 싱가포르 혁신 기술 주간이 공동 주최하는 행사로 12월 7일부터 11일까지 닷새 간 온라인 개최된다.

창업진흥원은 글로벌 피칭 경진대회 참가 지원사업을 통해 우수한 역량을 보유한 창업기업 30개사를 선발, 3개 글로벌 피칭 경진대회 참가를 지원하고 있다. 웹 서밋, SFF×스위치와 함께 두바이의 자이텍스 퓨처스타즈도 참가 지원을 받을 수 있는 행사다. 두바이 정부가 주최하는 이 행사는 12월 6일부터 나흘 간 열린다. 이 대회 신청·접수는 내달 13일까지 진행된다.

창업진흥원 관계자는 "이 사업은 국내 창업기업이 글로벌 스타트업 행사의 피칭 경진대회에 참가해 창업 아이템을 홍보하고, 다국적 관계자들과의 교류를 지원하기 위한 목적"이라며 "글로벌 액셀러레이터 스파크랩과 함께 글로벌 피칭 경진대회 신청·접수부터 피칭 멘토링, 무대매너까지 피칭 대회 참가에 필요한 사전 준비를 종합 지원하고 있다"고 설명했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr