이노메트리 이노메트리 302430 | 코스닥 증권정보 현재가 20,700 전일대비 100 등락률 +0.49% 거래량 38,642 전일가 20,600 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 이노메트리, 매각 소식에 10%대 상승이노메트리, 투자자 검색 급증... 주가 2만 4650원(-5.37%)이노메트리, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -4.03%... close 는 최대주주등이 기존 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,915 전일대비 70 등락률 -3.53% 거래량 7,354,150 전일가 1,985 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 월요일 (19일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選또다른 대권 후보 지지율 급상승 중! 3인 구도 잡혔다! 관련주 급등!넥스트아이, 커뮤니티 활발... 주가 5.19%. close 에서 이비젼 유한회사로 변경된다고 16일 공시했다. 변경 후 소유주식수는 420만주, 소유비율은 43.52%다.

회사 측은 “주식양수도 계약 체결 및 종결로 최대주주 변경”이라고 설명했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr