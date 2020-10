우리바이오, 해양생물 건강기능식품 공동소재 개발 MOU

[아시아경제 유현석 기자] 우리바이오 우리바이오 082850 | 코스닥 증권정보 현재가 3,170 전일대비 105 등락률 -3.21% 거래량 712,402 전일가 3,275 2020.10.16 14:54 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정우리바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 2.78%우리바이오, PCB(FPCB 등) 테마 상승세에 22.73% ↑ close 는 전남바이오산업진흥원 해양바이오연구센터(이하 해양바이오연구센터)와 '해양생물유래 건강기능식품 소재 공동개발을 위한 업무 협약'을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 해양바이오센터가 가지고 있는 다양한 연구 자료를 바탕으로 해양생물을 건강기능식품 소재로 공동 개발하기 위한 협력 관계를 구축하고 미래 사업화를 준비하기 위한 것이다.

해양바이오연구센터는 해양생물자원 고부가가치화 및 산학연 공동기술개발을 목적으로 2007년 해양수산부와 전라남도 완도군이 공동 설립했다.

해양바이오연구센터는 현재 16종의 해조류에 함유된 기능성분 연구를 통해 우월한 기능성 후보 소재 10종을 선별, 동물실험을 통해 효능을 검증했으며 특히 김 추출물의 면역증진 효과에 대한 인체적용시험을 완료한 상태다.

이숭래 우리바이오 대표는 "우리가 만들면 다르다는 차별화된 전략에 기반한 제품 개발 능력과 해양바이오연구센터가 보유한 경쟁력 있는 기능성 소재를 결합해 시장에 없는 새로운 제품을 출시하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.

정규진 해양바이오연구센터 센터장은 "해양생물이 가진 가능성은 무궁무진하지만 현재 개별인정형 건강기능식품 소재로 승인 받은 원료는 7개뿐"이라며 "우리바이오와 함께 고부가가치 소재개발 연구를 진행해 해양 생물이 생산되는 지역 경제 활성화에도 기여하길 희망한다"고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr