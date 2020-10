대전시, ‘도심융합특구 선도사업’ 지정 신청

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 도심융합특구 선도사업 지정에 나선다.

시는 16일 국토교통부에 도심융합특구 선도사업 지정을 위한 신청서를 제출한다고 밝혔다.

도심융합특구는 대전 등 전국 5대 광역시의 도심에 기업, 인재가 모일 수 있게 산업·주거·문화 등 복합인프라를 갖춘 고밀도 혁신공간을 마련하는 사업이다.

시는 이 사업을 통해 지역 내 신규 일자리 창출과 미래 라이프스타일 선도형 정주환경 조성으로 워라밸을 달성하는 밑그림을 그린다.

특히 혁신창업 융?복합 공간조성과 일자리 근거리 양질의 주거공간을 확보함으로써 출?퇴근시간이 대폭 감소하는 등의 효과를 기대한다. 또 이를 통해 혁신기업과 청년인재 유치가 유리해 질 수 있다는 것이 시의 셈법이다.

앞으로 국토교통부는 대전지역 후보지에 대한 현장실사 등 추가 조사를 거쳐 사업지를 선정하고 기본계획 수립 및 특별법 제정, 특구지정을 거쳐 2022년부터 도심융합특구 조성사업을 본격적으로 추진할 수 있게 할 것으로 보인다.

한편 국토부 국가균형발전위원회는 지난달 23일 도심융합특구 조성계획을 발표했다.

