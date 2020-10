[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 3일째 ‘0명’이다.

16일 광주광역시에 따르면 코로나19 확진자는 지난12일 지역감염 1명, 해외유입 1명 등 2명이 발생한 이후 사흘째 나오지 않고 있다.

지역 누적 확진자는 총 499명으로 현재 3명이 치료를 받고 있다. 493명은 완치·퇴원했으며 3명은 사망했다.

현재까지 15만5573명이 코로나19 검사를 받았고 이 중 15만4776명이 음성, 298명이 검사결과를 기다리고 있다.

확진자와 접촉자는 1만1166명이며, 18명이 격리 중이다.

