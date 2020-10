[2020국감]김두관 의원 "한은법 목적조항 개정 필요…변화된 경제환경 반영"

[아시아경제 김은별 기자] 국회 기획재정위원회 소속 김두관 더불어민주당 의원은 16일 "변화된 경제환경에 따라 한국은행법 목적조항 개정이 필요하다"고 주장했다.

김 의원은 이날 한은 국정감사를 앞두고 "각국 중앙은행이 경제위기 상황에서 경기방어를 위한 적극적인 역할을 수행하고 있다"고 지적하며 현실을 반영한 한은법 목적조항 개정이 필요하다고 밝혔다.

한은법 목적조항은 1950년 당시 '국민경제 발전을 위한 통화가치의 안정'과 '경제발전과 국가자원의 유용한 리용의 도모', '국가의 대외결제준비자금의 관리'로 구성돼 있었다. 이중 대외결제준비자금 관련 항목은 1962년에 삭제됐고 나머지 조항만 유지돼왔으며, 1997년에 이르러서야 전면 개정됐다.

현행 한은법 목적조항은 통화신용정책을 통한 물가안정의 도모가 주 목적으로 규정돼 있으며, 다만 통화신용정책을 수행할 때 금융안정에 유의해야 한다는 항목이 덧붙여져 있다.

김 의원은 최근 기재위 회의를 통해 많은 위원들이 한은의 역할변화에 대해 지적했다며 한은법상 목적 조항 규정도 다시 들여다볼 필요가 있다고 밝혔다.

그는 "한은법 설립조항과 병렬돼 있는 한은법 목적 조항을 분리하고, 물가안정의 도모와 더불어 금융안정 및 경기안정에 대한 고려를 명문화할 필요가 있다"고 강조했다.

