[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이병헌이 근황을 전했다.

15일 이병헌은 인스타그램에 "알볼로 직전 모자 자랑 #루버스 #비상선언 #emergencydeclaration"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 활주로로 보이는 곳에서 마스크와 안경, 모자를 쓴 이병헌의 모습이 담겼다.

한편 이병헌은 송강호, 전도연과 함께 영화 '비상선언'을 촬영하고 있다. 한재림 감독의 '비상선언'은 재난상황에 직면해 무조건적인 착륙을 선포한 비행기를 두고 벌어지는 재난 영화다.

