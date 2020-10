부영, 경주 외동 '사랑으로 부영' 상가 공급

[아시아경제 이춘희 기자] 부영주택이 경북 경주시 외동읍에 위치한 '사랑으로 부영' 임대아파트 단지 내 상가에 공급에 나선다.

이번 공급 물량은 1단지 1동 상가 총 4개 점포다. 1층 3개 점포 분양면적 51~136㎡(전용면적 39~105㎡), 2층 1개 점포 분양면적 239㎡(전용면적 184㎡)다.

분양 내정가격은 1층 점포는 3.3㎡당 800~900만원, 2층 점포는 3.3㎡당 350만원이다. 오는 28일 공개경쟁 입찰 후 29일 계약이 진행된다. 준공 후 공급되는 후분양 단지인만큼 잔금 납부 즉시 영업이 가능하다.

외동읍 사랑으로 부영 아파트는 1·2단지를 합쳐 3230가구 규모 대단지로 풍부한 배후수요를 가지고 있다는 평가다. 특히 외동읍 지역은 외동·외동2·문산·모화 일반산업단지 등 조립금속, 기계장비 등의 다양한 산업단지가 위치해 있다.

교통호재도 풍부하다. 울산-포항 고속도로 남경주IC, 모화-KTX 신경주역 자동차전용도로, 동해남부복선 철도(올해 개통 예정) 등 다양한 광역교통망 이용이 가능하다.

입찰 및 계약은 외동읍 모화리에 위치한 경주 외동 사랑으로 부영 견본주택에서 이뤄진다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr