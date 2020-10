광주과기원-지역 CEO들, 청렴문화 확산 ‘맞손’

반부패·청렴 교육 공동 추진 등 MOU

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주과학기술원(지스트·총장 김기선)이 청렴문화 확산을 위해 지역 CEO들과 손을 맞잡았다.

지스트는 광주첨단국가산업단지 경영자협의회(회장 이용범)와 지역사회 청렴문화 확산 및 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약을 통해 지스트 감사실과 첨단산단 경영자 협의회는 반부패·청렴 홍보 및 교육 공동 추진, 반부패·청렴 강화를 위한 정보 교환 및 제도개선사례 공유 등 지역 내 반부패·청렴 문화 정착과 확산을 위한 다각적 협력 활동을 전개키로 했다.

지스트 감사실은 과학기술정보통신부에서 평가하는 ‘2019년 부패방지시책평가’에서 ‘2등급(우수)’을 획득하는 등 기관의 적극적인 반부패·청렴 정책 추진 노력과 청렴문화 확산활동의 성과를 인정받은 바 있다.

신광식 감사는 “공공기관인 지스트는 정부의 반부패·청렴 정책에 발맞춰 민간단체와의 협력을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라며 “민간부분의 청렴성 향상에 마중물 역할을 적극적으로 수행하고자 한다”고 말했다.

이용범 회장은 “기업의 지속가능성은 사업성과의 향상 뿐 아니라 청렴한 조직문화의 구축에 달려있다고 해도 과언이 아니다”면서 “이번 협약을 통해 협의회가 회원기업들의 청렴한 기업문화 조성과 지역사회 청렴문화 확산에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편 이용범 회장은 현재 광주첨단국가산업단지 내에 위치한 레이저 및 초정밀 광학부품 전문 강소기업인 ㈜옵토닉스 대표이사를 맡고 있다.

㈜옵토닉스는 고용노동부와 일자리위원회의 ‘2019 대한민국 일자리 으뜸기업’으로 광주광역시에서 유일하게 선정된 바 있으며, ‘2019년 한국산업단지의 날’에 대통령 표창을 수상하기도 했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr