이승연 딸, 엄마 닮은 '롱다리 12세'…"새삼 많이 컸네"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이승연이 딸에 대한 애틋한 마음을 드러냈다.

이승연은 14일 인스타그램에 "세상 안 움직이는 12세 이렇게라도 해야 몸을 움직여야 즐거워지지~~새삼 많이 컸네 내딸 ㅎ"이라며 런닝머신으로 운동 중인 딸의 모습을 공개했다.

이어 "엄마 곁에 있을 때 많이 실패해보고 넘어져 보고 아파해 보렴 그때마다 바로 설 수 있도록 도와줄게. 그래야 비로소 홀로 섰을 때 단단히 두 발 딛을 수 있지"라고 적었다.

이승연은 또 "부모는 아이를 키우는게 아니구 그저 자라나는 아이를 도와주는 존재라는걸 잊지않을께. 너와 나는 따로 또 같이 라는걸 사랑해"라며 "#딸스타그램 #소확행_작지만_확실한_행복 #너.나.할거없이운동부족 #건강하게살자"라는 해시태그를 덧붙였다.

한편, 이승연은 2007년 두 살 연하의 재미동포 패션사업가 김모 씨와 결혼해 2년 뒤 딸을 출산했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr