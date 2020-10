[아시아경제 배경환 기자] 목요일인 15일은 아침 기온이 전국 대부분 지역에서 10도 이하로 떨어지겠다.

일부 해안을 제외한 지역에서는 올가을 들어 가장 낮은 아침 기온이 나타나는 곳이 많겠다. 특히 경기 북부 내륙과 강원 영서, 강원 산지는 0도 이하로 떨어지겠고 중부 내륙과 전북 동부, 경북 북부 내륙은 5도 이하를 기록할 것으로 전망된다.

아침 최저기온은 0~13도, 낮 최고기온은 16~22도로 예보됐다.

서해안에는 바람이 시속 25~45㎞로 강하게 부는 곳이 있겠고 그 밖의 지역에서도 시속 15~30㎞로 약간 강하게 부는 곳이 있겠다.

한편 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 1.0~2.5m, 서해 0.5~2.0m, 남해 0.5~2.5m로 예상된다.

