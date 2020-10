전우용 "조국백서 필진, 가시밭길" 김근식 "그건 당신 선택"

전우용 "조국백서 필진 꽃길? 내 앞에 펼쳐진 건 가시밭길"

[아시아경제 허미담 기자] 역사학자 전우용 씨가 이른바 '조국백서'로 불리는 책 '검찰개혁과 촛불시민'의 필진으로 참여한 후 "어려움을 겪었다"라고 한 데 대해 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 14일 "'조국 사수'하더니 피해자 코스프레하는 조국 전 법무부 장관 따라하나"라고 비판했다.

김 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "전우용 교수님, 조국백서 참가로 신문 칼럼 끊기고 방송 하차하는 건 피해가 아니라 당신의 선택"이라며 이같이 말했다.

그는 "자신의 선택에 따른 결과를 감내 못 할 거면 폼 잡고 선택을 하지 마라"면서 "정치적 선택을 공개적으로 할 때는 전 교수가 학자가 아니라 정치인으로 간주되기 때문에 언론의 중립성에 따라 그 정도 신상 변화는 예상했어야 했다"라고 지적했다.

이어 "저는 정치적 선택에 따라 그 정도 변화는 충분히 감수하고 행동한다"면서 "교수가 아니라 야당 정치인으로 간주돼서 신문 칼럼 안 쓴 지 오래다. 방송 출연은 야권 패널로만 가능하다"라고 덧붙였다.

또 김 교수는 전 씨를 향해 "그 정도도 모르면서 조국 사수대의 선봉을 자처했냐"면서 "1년 계약으로 한번 연장할 수 있는 객원교수 규정을 뻔히 알고도 부당 해임당했다는 주장은 도대체 뭐냐. 전 교수 황당 주장만 믿고 국감 질의하다 창피당한 정청래 더불어민주당 의원이 딱해 보인다"라고 비꼬았다.

그러면서 그는 "(전 씨가) 규정 꽉 채워 객원교수 대접 잘 받은 걸 거꾸로 해임당했다고 억지 주장하는 것"이라며 "거짓 진보의 내로남불과 이중성은 그대로다"라고 꼬집었다.

앞서 전 씨는 13일 자신의 페이스북을 통해 "조국백서 필진이라는 이유로 겪는 어려움이 한둘이 아니다"라고 토로했다.

그는 "제가 임용된 때가 2018년 6월. '조국백서' 필진으로 참여한다는 사실이 공개된 건 2019년 11월. 그 직후 8년간 매달 썼던 경향신문 칼럼, 5년간 매주 썼던 한겨레 칼럼, 5년간 매주 출연했던 ytn 프로그램에서 모두 하차당했다"라며 "조국백서 필진으로 참여한 이후 제 앞에 펼쳐진 건 가시밭길"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr