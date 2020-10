英서도 코로나19 후유증, 청력 손실 가능성 제기

[아시아경제 김유리 기자] 영국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 후유증으로 청력 손실 가능성이 있다는 보고가 나왔다.

14일(현지시간) 가디언 등 외신에 따르면 유니버시티 칼리지 런던 연구팀은 영국의학저널(BMJ) 사례 보고서를 통해 코로나19 이후 청력 손실을 겪은 45세 남성 환자를 소개했다. 천식을 앓아온 이 남성은 집중치료실에서 산소호흡기 치료를 받았으며 항바이러스제인 렘데시비르와 정맥 스테로이드 주사도 투여됐다.

일주일 후 치료실에서 나오면서 이 남성은 이명과 왼쪽 귀 청력 손실을 겪었다. 검사 결과 감각신경난청이 확인됐다. 평소에 고막 등 청력과 관련한 문제가 없었으며 독감, 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 사실도 없었다. 환자는 스테로이드 치료로 일부 청력을 회복했다.

보고서 공동 저자인 스테파니아 쿰파 교수는 "코로나19를 유발하는 신종코로나바이러스(SARS-CoV-2)가 내이에 들어가 세포를 파괴할 수 있고, 이로 인해서 또는 별도로 염증을 일으키는 물질인 사이토카인(cytokines)을 신체에 퍼뜨릴 수 있다"고 추정했다.

한편 다른 나라에서도 코로나19 이후 청력 손실이 야기된 내용이 보고되고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr