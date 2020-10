이근, 김용호 명예훼손 혐의 고소… "UN 경력 거짓 아니다"

[아시아경제 이정윤 기자] 유튜브 예능 '가짜사나이' 등으로 인기를 끌고 있는 해군 예비역 대위 이근씨가 유튜브 '가로세로연구소' 출연자 김용호씨를 경찰에 고소했다.

14일 경찰에 따르면 이씨는 이날 서울 강남경찰서에 김씨에 대한 고소장을 제출했다. 이씨 측은 김씨에게 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의가 있다고 주장하는 것으로 전해졌다.

이씨는 이날 자신이 운영하는 유튜브 채널 '이근 대위 ROKSEAL'을 통해 "허위사실 유포한 자, 개인정보 유출자 등 모든 분에게 고소장 보낼 예정"이라고 밝혔다. 이씨는 전날 같은 유튜브 채널을 통해서도 "UN을 포함한 제 커리어와 학력에 있어 현재 제기되는 모든 내용들은 사실과 다르다"며 "제 커리어는 제가 열심히 살아온 증거이자 자부심"이라고 적었다. 특히 성추행 처벌 전력에 대해서는 "피해자 여성분의 일관된 진술이 증거로 인정돼 유죄 판결을 받았다"며 "저는 명백히 어떠한 추행도 하지 않았다. 그리고 이를 밝혀내기 위해 제 의지로 끝까지 항소했다"고 주장했다.

앞서 김씨는 이씨의 UN 근무 경력이 허위라고 주장한 데 이어 과거 성폭력 전력이 있다고 폭로했다. 이씨는 성추행 혐의로 대법원에서 유죄 확정 판결까지 나온 것으로 알려졌다.

한편 이씨 성추행 피해자 측 하서정 변호사는 이날 입장문을 통해 "피해자는 힘들었던 일이 의도치 않게 세간에 알려지고, 이씨가 대법원 확정판결까지 난 일을 허위사실이라고 주장하는 것에 큰 충격을 받았고 유감을 표했다"고 밝혔다.

