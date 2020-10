서동욱 전남도의원 ‘물류정책위원회 조례안’ 상임위 통과

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 서동욱 의원(더불어민주당·순천3)이 지난 13일 대표 발의한 ‘전라남도 물류정책위원회 구성 및 운영 조례안’이 안전건설소방위원회 심의를 통과했다고 14일 밝혔다.

이번 조례안은 ‘물류정책 기본법’에 의해 지역물류정책위원회 구성 및 운영에 관한 사항을 규정해 물류산업의 경쟁력을 확보하고 국내외적 물류산업 증가와 물류체계의 효율성을 도모하도록 했다.

물류정책위원회는 전남도의 물류정책에 관한 중요사항을 심의·조정하도록 했다. 또 전남도와 타 시·도를 연계해 물류 관련 분야에 전문지식과 경험이 풍부한 자를 위원으로 구성하는 등 위원회의 운영에 실효성을 강화하기 위한 사항을 담고 있다.

서동욱 의원은 “전남의 물류산업 경쟁력을 확보하기 위해서 꼭 필요한 조례이며, 물류 기본계획 및 물류와 관련된 사항을 심의하는 기구로 전라남도 물류산업을 육성하는데 이바지할 것이다”고 말했다.

