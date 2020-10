"광화문 해치상, 표시석보다 1~1.5m 떨어져 있었다"

국립강화문화재연구소·美 웨이퍼마스터스사 연구결과 발표

1900년대 초반 촬영된 유리건판 사진 토대로 디지털 이미지 분석

광화문 해치상(??像)의 원위치가 현재의 표시석보다 1~1.5m 떨어져 있었다는 연구결과가 나왔다.

국립강화문화재연구소는 이미지 분석 소프트웨어 개발업체인 미국 웨이퍼마스터스사와 함께 해치상의 원위치를 추정한 연구결과를 14일 발표했다. 디지털 이미지 분석을 통한 복원 결과, 서편 해치는 현재의 표시석보다 동북 방향으로 약 1.5m 떨어진 곳에 있었다. 동편 해치도 서북 방향으로 약 1m 떨어져 있었을 가능성이 큰 것으로 나타났다. 원래 해치상이 위치했던 장소는 현재 도로와 광장으로 활용되고 있다. 이 때문에 원위치로 추정되는 곳에 표식석만 세워져 있는 상태다.

해치는 옳고 그름을 가린다는 상상 속 동물이다. 예로부터 화재나 재앙을 막는 신수(神獸)로 여겨져 궁궐, 절 등 중요한 시설에 상으로 세워졌다. 광화문 해치상은 본래 월대(月臺·궁궐 정전과 같은 중요한 건물 앞에 설치하는 넓은 기단 형식의 대) 앞 양쪽에 세워져 있었다. 그러나 1920년대 일제의 조선총독부청사 건립 과정에서 광화문과 함께 철거됐다. 광화문이 지금의 국립민속박물관 입구 쪽으로 옮겨지면서 해치상은 총독부 청사 앞으로 자리를 이동했다. 1995년 총독부 청사가 철거되고 광화문이 현재 위치에 복원되면서 지금의 위치에 자리하게 됐다.

해치상의 원위치는 1900년대 초반 촬영된 유리건판 사진으로 가늠할 수 있었다. 해석사진 측량기법(Analytical Photogrammetry·사진상 위치하는 각 점의 실제 좌표값을 측정하고 기하학적 해석을 통해 사진에 표현된 대상물의 위치, 표고 등을 구하는 사진측량법)을 활용한 디지털 이미지 분석을 적용했다. 유리건판 사진과 같은 구도로 현재의 광화문 일대를 사진 촬영하고, 북악산과 광화문 등 사진에 나타난 피사체의 좌표를 위성항법시스템(GPS)으로 측량했다. 이어 현재와 과거 사진을 합성하고 사진상의 위치 좌표를 분석해 해치상의 원위치를 추정했다.

관계자는 “실제 광화문과 이번에 이미지 분석을 통해 측량한 광화문의 좌표를 비교한 결과, 오차율이 약 2.5%로 나타났다”며 “향후 프로그램과 측량 기술이 보완된다면 개선된 분석결과를 얻을 수 있을 것”이라고 했다. “추후 광화문 월대와 해치상 복원 구상에 활용할 수 있다”고 했다.

