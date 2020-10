"예상했던 일…독재 따로 있나" 조수진, 與 진중권 논평 비판

[아시아경제 강주희 기자] 조수진 국민의힘 의원이 진중권 전 동양대 교수에 대한 비판 논평을 낸 여당을 향해 "작금의 대한민국판 네오나치즘"이라고 비난했다.

조 의원은 14일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "'코로나 방역 정치' 완장을 차고 지식인의 입을 꿰매 전 국민을 친위대로 만들겠다는 것"이라며 이같이 말했다.

조 의원은 "일찍이 여당이 신문 칼럼을 이유로 임미리 교수를 고발했을 때 진 전 교수의 앞날은 어느 정도 예상됐던 것"이라며 "'달님 찬양', '달님 결사옹위'에만 '표현의 자유'가 있다? 북한 김정은과 뭐가 다른가"라고 지적했다. 앞서 민주당은 지난 2월 '민주당만 빼고'라는 제목의 칼럼을 쓴 임미리 고려대 연구교수를 고발한 바 있다.

조 의원은 이어 "이것 하나만 봐도 문재인 정부와 더불어민주당이 내세우는 '진보'와 '민주'는 허상"이라며 "악랄한 '변종 독재'"라고 비난했다.

그러면서 박진영 더불어민주당 상근부대변인에 대해 "박진영, 경기 김포에 총선 출마를 꾀하면서 채널A 등 종편에 문파 쪽 패널로 나와 결사옹위"라며 "스튜디오 뒤에선 '공천 때문에 그럴 수밖에 없으니 양해하라'는 표리부동한 사람을 제일 경계해야 한다. 논평 가치가 없다"고 말했다.

앞서 박 부대변인은 전날(13일) '진중권 씨는 삼국지의 '예형'의 길을 가고자 하십니까?'라는 제목의 논평을 내놓았다. 예형은 삼국지에 등장하는 인물로 조조와 유표, 황조를 조롱하다 처형을 당한다.

박 부대변인은 논평에서 진 전 교수를 향해 "이론도 없고 소신도 없는 줄은 익히 알고 있었지만 예의마저 없다"면서 "말 한마디 한마디를 언론이 다 받아써 주고, 매일매일 포털의 메인뉴스에 랭킹 되고 하니 살맛 나지요? 그 살맛 나는 세상이 언제까지 갈 것 같나"라고 따져 물었다.

이에 진 전 교수는 즉각 자신의 페이스북에 글을 올려 "살맛 나냐고요? 아뇨, 지금 대한민국에서 너희 빼고 살맛 나는 사람 하나도 없다"고 반발했다.

진 전 교수는 이후 또 다른 글에서도 "공당에서 일개 네티즌의 페북 질에까지 논평을 하는 것은 해괴한 일"이라며 "그 내용은 또 얼마나 천박한지. 자기 페북에나 올릴 법한 글을 버젓이 집권여당의 공식논평으로 내놓다니, 이분들이 지금 제정신이 아닌 것 같다"고 비난했다.

