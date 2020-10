육스(YOOX)서 우리 마스터카드로 결제 시 최대 15% 할인

샵백(SHOPBACK) 통해 구매하고 최대 10% 캐시백도

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 해외 직구 이용고객을 위한 이벤트를 진행 중이라고 14일 밝혔다.

우리 마스터카드 고객(법인, 기프트카드 제외)은 이달 말까지 우리카드 홈페이지를 경유해 해외 쇼핑몰 '육스(YOOX)'를 이용하면 정상가 제품은 15%, 할인가 제품은 10% 할인을 받을 수 있다.

같은 기간 동안 리워드 플랫폼 '샵백(SHOPBACK)' 비자 전용 이벤트 페이지를 통해 해외 온라인 가맹점을 이용하는 우리 비자 고객(기프트카드제외)은 샵백 기본 캐시백에비자 캐시백을 추가해 최대 10% 캐시백이 가능하다. 캐시백률은 가맹점 별로 상이하다.

이벤트에 대한 자세한 사항은 우리카드 홈페이지 또는 스마트앱을 통해 확인 가능하다.

