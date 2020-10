부산 요양병원 무더기감염…"수도권 요양병원 전수검사 검토"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 부산 해뜨락요양병원에서 직원과 환자 50여명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 무더기 확진된 가운데 정부는 수도권 요양병원과 시설 종사자를 중심으로 전수검사를 검토하고 있다고 밝혔다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 14일 정부세종청사에서 열린 정례브리핑에서 "확진자가 꾸준히 발생하고 있는 수도권 요양병원·시설 종사자들을 중심으로 전수검사를 할 계획이 있다"고 말했다.

지금까지 전국 요양병원·시설을 대상으로 전수검사가 진행된 적은 없다. 다만 대구, 수도권 등 확진자가 많이 발생한 시·군·구 단위에서는 지자체별로 일부 전수 진단검사가 이뤄진 바 있다.

윤 반장은 "종사자들을 대상으로 진단검사를 실시하더라도 어제는 음성이었지만 이틀 후 양성이 될 수도 있고 출입자들의 상황이 계속 변한다"며 "매일 검사를 하지 않으면 놓치게 되는 측면이 있다는 점을 감안해야 한다"고 설명했다.

해뜨락요양병원에서 발생한 집단감염에 대해선 "역학조사 초기 단계이고 결과에 따라 어떤 부분이 더 취약한지 검토해서 필요한 대안을 다시 한 번 마련할 계획"이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr