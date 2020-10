[정의선號 출범]정의선 시대 키워드는 '고객·인류·미래·나눔'

[아시아경제 우수연 기자]정의선 현대차그룹 회장이 14일 공식 취임했다. 본격적인 정의선 시대의 개막을 알리며 정 회장이 제시한 키워드는 고객과 인류, 그리고 미래와 나눔이었다.

이같은 키워드들로 미루어 볼 때 '정의선 시대'의 현대차그룹은 인류 사회 전반의 미래적 가치를 높이면서도 고객 만족을 실현하는 방향으로 그룹의 비전을 설정한 것으로 보인다.

이날 정 회장은 전 계열사 임직원들을 대상으로 보낸 영상 메시지에서 "기업가 정신을 이어받아 국가 경제에 기여하고 더 나아가 인류의 행복에 공헌하는 현대자동차그룹의 새로운 미래를 여러분과 함께 만들어나가고자 한다"고 말했다.

최근 글로벌 자동차 시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 글로벌 수요가 빠르게 감소하고 있으며 일상생활에서의 디지털 전환도 한층 가속화되고 있다. 동시에 자국무역주의와 급격한 환경 기후변화 등 인류 전반에 영향을 미치는 아젠다들이 자동차 산업의 미래 지형도를 바꾸고 있는 상황이다.

정 회장은 "자동차 산업 또한 새로운 패러다임 생태계 구축을 위한 변화와 혁신이 더욱 크게 요구된다"며 "현대차그룹은 '안전하고 자유로운 이동과 평화로운 삶'이라는 인류의 꿈을 실현하고, 그 결실들을 전 세계 모든 고객들과 나누며 사랑받는 기업이 되고자 한다"고 강조했다.

인류의 자유로운 이동을 위해 현대차그룹은 기존의 내연기관차를 친환경 모빌리티로 빠르게 전환해 우리 사회 전반의 발전에 기여할 방침이다. 이는 인류에게 편의성을 제공하는 기술 발전과 동시에 환경보호의 차원으로도 볼 수 있다.

이를 위해 현대차그룹은 수소연료전지 기술과 도심항공모빌리티(UAM), 로보틱스, 스마트시티와 같은 친환경 모빌리티 개발에 박차를 가하고 있다. 자율주행차 개발을 통해 고객에게 새로운 이동 경험을 선사하는 것도 또 하나의 인류 사회 공헌으로 볼 수 있다. 아울러 그는 고객 만족을 위한 첫 걸음으로 완벽한 품질을 통한 고객 삶의 질 개선을 언급하기도 했다.

정 회장은 "우리의 모든 기업 활동이 인류의 삶과 안전, 행복에 기여하고 다시 우리 그룹의 성장과 발전으로 이어지는 선순환 구조를 만들어나가야 한다"며 "'안되면 되게 만드는' 창의적인 그룹 정신을 바탕으로 서로 격려하고 힘을 모으면 충분히 이루어낼 수 있다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr