김해시 도시개발공사, 시설공정 개선으로 5억3000만원 예산절감

가축분뇨처리시설 공정개선과 신규약품 개발 '효과 톡톡'

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 도시개발공사가 15건의 시설 공정 개선을 통해 5억3000만원 절감효과를 거뒀다고 14일 밝혔다. 이와 함께 폐수처리 일 200㎥ 증가할 수 있는 시스템 개선 효과도 이끌어냈다.

가축분뇨처리장의 오랜 운영기술 노하우를 바탕으로 획기적 공정개선을 추진한 결과 하루 200톤 처리시설에서 최대 400톤 이상 처리가능토록 총 15건의 공정개선을 완료했다.

운영비용 또한 2019년 2억3000만원 절감에 더해 올해 예산절감 예상액 3억원을 줄이게 됨으로써 총 5억3000만원을 아낄 수 있게 됐다는 게 김해시의 설명이다.

또한 지난 6월부터 폐수처리 미생물 특성을 이용한 외부탄소원 투입방법 변경공법을 적용해 슬러지 발생량 35% 절감 및 외부탄소원 40% 절감 등 혁신적 예산절감 방안을 도출했다. 이로 인해 연간 약 4억여원의 추가 예산절감 효과를 보고 있다.

가축분뇨공공처리시설에서는 쾌적한 근무환경 조성을 위해 고효율 3단 약액처리방식으로 악취방지시설을 개선했고, 신규 악취저감제 발굴과 악취저감 신기술 순산소공법 적용으로 사업장 추가 악취저감에도 효과를 거둬 외부인 방문 시 호평을 받고 있다.

김해시도시개발공사 관계자는 "직원들의 높은 운영기술과 지속적 폐수처리 원가를 개선한 좋은 사례는 전국 동일 시설에 공유·전파해 동종 환경시설의 기술력 향상에 좋은 모범사례가 되도록 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr