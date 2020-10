'서울시장 후보군' 김선동 사무총장 사의 표명

[아시아경제 이지은 기자] 김선동 국민의힘 사무총장이 14일 사의를 표명했다.

국민의힘 관계자는 이날 아시아경제와의 통화에서 "김 사무총장이 오전 중 김종인 비대위원장을 만나 사의의 뜻을 밝혔다"고 말을 전했다.

김 사무총장은 지난 12일 발족한 재보궐 선거 준비위원회에 당연직 자격으로 포함됐으나, 서울시장 후보 출마 가능성이 있는 이들이 준비위에 참여하는 것에 대해 이해상충 지적이 잇따랐다. 이와 관련, 지상욱 여의도연구원장은 준비위에서 사퇴했고 박수영 의원은 부산시장 출마에 선을 그으며 문제 해결에 나서기도 했다.

국민의힘 재보궐 경선준비위원장을 맡고 있는 김상훈 국민의힘 의원도 14일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연, "내년도 보궐선거에 본인(김 사무총장)이 후보로 나설 의향이 있다면 1차적으로 본인의 경선준비위원회 위원직은 물론이고 여러 가지 오해를 살만한 그런 직위에서는 본인께서 판단을 하실 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

