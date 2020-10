'신북방' 파트너 우즈벡과 FTA 경험 공유

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 우즈베키스탄과의 무역협정 협상 추진에 앞서 한국의 자유무역협정(FTA) 경험을 나누기 위한 웨비나를 14일 오후 2시부터 개최한다고 밝혔다.

이번 웨비나는 우즈베키스탄의 요청으로 이뤄졌다. 산업통상자원부, 대외경제정책연구원과 우즈베키스탄의 투자대외무역부 공무원, 경제연구소 관계자 등이 참여한다.

산업부는 연대와 협력의 대(對) 개발도상국 통상정책의 일환으로 우즈베키스탄의 통상역량을 지원하기 위해 웨비나를 활용하고 있다.

이번 웨비나에선 그간의 FTA 추진 현황과 경제적 성과 등 한국식 FTA 경험과 모델을 공유한다.

대외연은 한-우즈베키스탄 무역협정 공동연구 결과를 바탕으로 무역 협정 추진 시 시장 개방과 경제 협력 확대에 따라 예상되는 긍정적인 경제적 효과를 설명한다.

우즈베키스탄의 요청에 따라 한국인정지원센터에서 한국의 표준인증 및 적합성절차에 대한 설명도 할 예정이다.

두 나라는 무역·투자를 호혜적으로 확대하고 경제 협력을 강화하기 위해 한-우즈베키스탄 무역협정 체결을 추진하고 있다.

경제적 타당성에 대한 공동 연구를 거쳐 공청회 및 국회 보고 등 협상 개시를 위한 국내 절차를 완료하고 우즈베키스탄과 협상 개시를 협의하는 중이다.

산업부 관계자는 "이번 웨비나를 통해 무역협정 협상개시 추진에 우호적인 여건이 조성될 것"이라고 기대했다.

