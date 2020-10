정부·지자체·산학연 참여 '자율주행차 데이터 표준화위원회' 출범

[아시아경제 문채석 기자] 정부와 민간이 함께 자율주행차 서비스 활성화를 위한 '데이터 국가표준' 제정에 나선다. 내년 상반기까지 자율차 데이터 국가표준안을 마련할 계획이다.

산업통상자원부 국가기술표준원은 14일 '자율차 데이터 표준화위원회'가 출범했다고 밝혔다.

위원회엔 국토교통부, 과학기술정보통신부, 경찰청 등 부처와 자율차 실증 사업을 추진 중인 지방자치단체, 산·학·연 등 민관 전문가 40여명이 참여한다.

2021년 상반기까지 자율차 데이터 국가표준안 마련

차량과 도로, 교통 상태 및 교통 신호 등의 기초 데이터를 자율주행 서비스에 활용하려면 ▲기초 데이터 분류와 정의 ▲이를 조합한 데이터 형식 ▲서비스 적용 사례 등에 대한 표준을 마련해야 한다.

예를 들어 차량추돌방지 서비스 등을 구현하려면 차량의 위치, 속도, 시간 등의 데이터가 차량 간에 교환돼야 한다. 교환되는 데이터의 호환성과 데이터 전송의 안정성을 보장하기 위한 표준을 정립할 필요도 있다.

위원회는 내년 상반기까지 자율차 데이터 국가표준안을 마련할 계획이라고 밝혔다. 지난 2018년 11월 발족한 '자율차 표준화 포럼'과 연계 운영해 현대차, 한국자동차연구원 등 20여명의 산·학·연 전문가로 별도 작업반을 꾸린다.

아울러 자율차 데이터 표준의 산업 적용과 확산을 위한 정부와 지방자치단체, 산·학·연의 협력 방안을 논의할 계획이다.

자율차 실증, 전국에서 하려면 국가표준 필수

서울 상암, 경기 판교, 대구 수성, 세종 등에서만 진행 중인 자율차 실증 사업을 전국으로 확산하려면 실증에 쓰이는 데이터를 표준화해 호환성을 높여야 한다.

자율차 데이터에 대한 국제 및 국가표준이 정립돼 있지 않아 국내에서 자율차 실증을 하려면 미국과 유럽의 단체표준 등을 참고해야 하는 상황이다.

이승우 국표원장은 "자율차 정책을 담당하는 정부 부처, 실증사업을 하는 지자체, 사업·비즈니스를 창출하는 산업체와 함께 자율차 데이터 표준화위원회를 출범한 것은 민관 표준 협력의 대표 사례가 될 것"이라고 평가했다.

이 원장은 "우리나라의 도로와 교통 상황이 반영된 자율주행 관련 데이터의 국가표준화를 통해 자율차 시대를 앞당기는 것은 물론 앞으로 다가올 자율주행 기술 선진국들과의 국제표준 선점 경쟁에도 적극 나서겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr