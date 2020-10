동서식품, 한정판 ‘할로윈 오레오 오렌지 샌드위치 쿠키’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 동서식품이 핼러윈 감성을 담은 ‘할로윈 오레오 오렌지 샌드위치 쿠키’를 한정 판매한다고 14일 밝혔다.

신제품은 바삭한 오레오와 상큼하고 부드러운 오렌지맛 크림의 조화가 매력적인 제품이다. 핼러윈을 대표하는 호박이 새겨진 쿠키에 핼러윈을 상징하는 컬러인 오렌지 크림을 더해 맛은 물론 보는 재미까지 더했다. 패키지에는 호박과 함께 앙증맞은 꼬마 유령을 담아 분위기를 살렸다.

동서식품은 이번 한정판 출시를 기념해 다양한 온·오프라인 이벤트를 전개한다. 매장에서는 오레오를 활용한 핼러윈 간식 레시피를 담은 슬리브와 핼러윈 풍선, 스티커 등을 배포하며, 오레오 티셔츠 등 각종 오레오 굿즈를 증정하는 경품행사를 진행한다. 온라인에서는 핼러윈 오레오 게임과 틱톡 앱을 이용한 핼러윈 오레오 챌린지 이벤트 등을 진행한다. 특히 오는 26일 오후 8시부터 네이버 쇼핑에서 온라인 라이브 커머스가 진행되며 구매자에게 추첨을 통해 오레오 모양으로 제작한 스피커 등의 스페셜 굿즈를 증정한다.

할로윈 오레오 오렌지 샌드위치 쿠키는 전국 할인점에서 300g 기준 2700원, 500g 기준 4500원, 1.3㎏ 기준(코스트코 전용) 11900원에 판매된다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr