모여라, 실패하는 데 성공(?)하신 분 … ‘2020 부산 실패박람회’ 개최

부산시·행안부 공동으로 22~23일 부산관광기업지원센터에서 비대면으로

온라인 개막, 분야별 콘퍼런스, 쇼미더F&C 등 … 실패 극복과 재도전 응원



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 실패는 성공의 어머니. 실패 경험을 숨기지 않고 세상에 알려 성공의 자산으로 삼자는 취지의 박람회가 부산에서 열린다.

부산시는 시민과 기업 등의 다양한 실패 경험을 공유하고 이를 사회적으로 자산화해 재도전을 응원하는 ‘2020 부산 실패박람회’를 오는 22~23일 이틀간 비대면 방식으로 연다.

박람회는 부산시와 행정안전부가 공동 개최하며, 개인과 기업 공공부문 등 모든 부문의 다양한 실패 경험을 소개한다

시는 코로나19 확산방지 실천을 위해 이번 행사를 비대면 온택트 방식으로 개최한다.

이번 행사는 ‘실패했다! 마! 개안타’라는 타이틀로 개인, 기업, 공공기관 등 모든 분야의 실패경험 공유와 재도전의 해법을 찾기 위해, 시민들로부터 유튜브와 행사 홈페이지, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 프로그램별로 16일~19일까지 접수를 진행하고 있다.

주요 프로그램은 모두 6개 분야(경제 청년 여성 공동체 문화 시민참여)이다.

개막식 때 펼쳐질 ‘마스크 패션쇼’, ‘부산 출신 개그맨 김원효의 특강’을 비롯해 ‘전화위복, Let’s live on 부산경제 정책 콘퍼런스’, ‘보이는 라디오’, ‘청년 실패 살롱 On Air’, ‘부산여성 모두의 경험’, ‘재도전 끝장 난상토론’, ‘Show me the Fail&Challenge’ 등 다양한 행사가 온라인상에서 펼쳐질 예정이다.

실패를 주제로 한 랩 창작곡을 선보이는 ‘Show me the Fail&Challenge’의 접수기간은 10월 16일까지다. ‘쇼미더F&C’는 학생부, 일반부 2개 부문에 각각 대상, 금상, 은상, 동상 1명씩, 장려상 5명씩 총상금 600만원을 시상할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>