쌀쌀해도 야외 스포츠 인기…GS25, 패딩조끼·핫팩 출시

[아시아경제 차민영 기자] 동절기에도 야외 스포츠 인기가 높을 것으로 관측됨에 따라 편의점들의 방한용품 구색도 다양해질 전망이다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 오는 19일 ▲토트넘 경량 패딩조끼 2종과 ▲볼빅 방한용품 4종 ▲볼빅 핫팩 3종을 포함한 총 9종의 차별화 방한용품을 업계 단독으로 출시한다고 14일 밝혔다.

이번에 선보이는 토트넘 패딩조끼 2종은 GS25가 의류 기업 에스제이트렌드와 협업해 선보인 상품이다. 손흥민 선수의 소속팀 토트넘 홋스퍼 FC와 정식 라이선스를 체결하고 양사가 공동 기획한 토트넘 패딩조끼는 토트넘 브랜드 고유 색상인 멜란지 네이비로 제작됐고 패딩 안쪽은 토트넘 브랜드 로고로 디자인됐다. 100% 오리털 충전재가 사용돼 가벼운 착용감과 뛰어난 보온성을 갖춘 상품이며 상품 구매 시 함께 제공되는 패커블 주머니를 활용해 간편히 보관하거나 휴대 또한 가능하다. 남녀 공용 상품이며 사이즈는 미디엄과 라지 등 2종으로 각 2만4900원이다.

국내 대표 골프 브랜드 볼빅과 공동 기획한 넥워머, 장갑 등 방한용품 4종과 볼빅 핫팩 3종도 출시한다. 앞서 GS25가 볼빅과 업무 제휴를 맺고 선보인 프리미엄 비비드 컬러 골프공 등 6종의 골프 용품 매출이 첫 출시 시점인 지난 5월부터 9월까지 매월 2배 이상 신장하는 등 큰 인기를 끌자 겨울철 외부 스포츠 필수품인 방한용품과 핫팩 등을 공동 기획해 상품 라인업을 확대한 것이다. 방한용품 4종의 가격은 7000원~8000원대로 핫팩 3종은 각각 1000원~1200원대로 구성됐다.

코로나19 영향으로 동절기에도 실내보다 실외 스포츠를 선호하는 경향이 지속될 것으로 예상돼 GS25는 볼빅 방한용품 및 핫팩에 대한 관심이 예년보다 높을 것으로 기대하고 있다. 제품들은 GS25에 이어 슈퍼마켓 GS 더프레시, 헬스앤뷰티(H&B)스토어 랄라블라에도 순차 출시될 예정이다.

이윤성 GS리테일 라이프리빙팀 담당 MD는 "최근 10도 이상의 큰 일교차가 발생하는 등 갑작스러운 추위가 시작됨에 따라 동절기 시즌 상품으로 사전 기획한 차별화 방한용품을 발 빠르게 선보이게 됐다" 며 "소비 중심 플랫폼으로 성장한 편의점을 통해 다양한 상품을 구매하고자 하는 고객 니즈가 늘어남에 따라 차별화 상품을 지속 개발하는 등 상품 다각화에 주력할 것"이라고 말했다.

