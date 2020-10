[포토]중랑구 홍보대사(조엘라·나도성·김순녀) 위촉

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 13일 오후 3시 구청 앞 중랑구민광장에서 국악인 겸 가수 조엘라, 나도성 교수, 색동회 김순녀 이사장을 홍보대사로 위촉했다.

가수 조엘라는 앞으로 서울장미축제, 용마폭포 문화예술축제 등 중랑구 대표 축제에 참여해 중랑구를 알리고, 나도성 교수는 지식산업센터, 중랑패션지원센터(스마트앵커) 등 경제도시 중랑의 자문과 홍보 역할을 수행할 예정이다. 김순녀 이사장은 소파 방정환 선생이 창립한 ‘색동회’의 13대 이사장으로 중랑구 교육 정책을 널리 알릴 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “중랑구 개청 이래 처음으로 홍보대사를 모실 수 있게 돼 영광스럽다”며 “앞으로 다양한 분야에서 중랑의 이름을 빛내주실 홍보대사 여러분의 활약이 기대된다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr