임실군, 새로운 랜드마크 고품격 군립도서관 문 활짝

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군의 새로운 랜드마크가 될 대표 도서관인 군립도서관이 문을 활짝 열었다.

군은 13일 군 대표도서관이자 주민들의 문화수준을 향상시킬 독서문화 공간인 군립도서관을 개관했다고 알렸다.

임실읍 호국로에 들어선 군립도서관은 지난 2018년부터 3년간 총사업비 55억원을 투입하여 대지면적 2,345㎡, 연면적 1,424㎡로, 지하 1층, 지상 2층 규모로 건립됐다.

지하 1층에는 주차장과 물품보관실로 이용편의 시설이 있으며, 지상 1층은 어린이자료실, 문화교육실, 다목적실 등 문화교육공간으로 구성됐다.

2층에는 종합자료실과 정보검색실, 동아리실로 지식과 소통의 공간으로 조성, 군민 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방형 공간으로 만들어졌다.

운영시간은 종합자료실은 평일(화~금) 오전 9시부터 오후 9시까지, 어린이 자료실은 평일(화~금) 오전 9시부터 오후 6시까지다.

토요일과 일요일 주말은 모든 자료실을 오전 9시부터 오후 6시까지 이용할 수 있으며, 휴관일은 매주 월요일과 법정공휴일이다.

군은 군립도서관이 책과 사람, 문화가 함께하는 품격있는 교육 문화 공간으로 자리매김하며, 임실군의 랜드마크가 될 것으로 기대하고 있다.

도서 대출과 반납, 회원증 발급, 열람 공간 이용 등 도서관 서비스가 정상 운영되며, 도서관에서 주최하는 각종 프로그램과 행사는 코로나19 상황 추이에 따라 점진적으로 확대 운영할 예정이다.

심 민 군수는 “도시 못지 않은 품격있고, 실용화된 도서관을 개관함으로써, 많은 군민들이 책을 읽으며 소통하고, 다양한 문화적 혜택을 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr