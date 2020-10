[아시아경제 박지환 기자] 윤석헌 금융감독원장은 13일 금융사기 피해자 구제와 관련해 미국의 페어펀드(Fair Fund)와 같은 소비자보호제도가 필요하다고 밝혔다.

윤 원장은 이날 오후 국회 정무위원회에서 열린 금융감독원 국정감사에 출석해 페어펀드 도입에 대한 김병욱 더불어민주당 의원의 질의에 "소비자 피해가 계속해서 많이 증가하고 있는 상황에서 긍정적으로 생각한다"고 답변했다.

다만 윤원장은 "규모가 얼마나 빨리 커질 수 있느냐가 걱정이 된다"고 덧붙였다.

이에 김 의원은 "금융당국과 정부, 민간기업 등이 참여해 페어펀드와 관련 연구에 나서야 한다"며 "한국형 페어펀드를 도입해 금융소비자 보호에 도움이 됐으면 한다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr