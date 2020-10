[아시아경제 박지환 기자] 정영채 NH투자증권 대표는 13일 "NH투자증권의 본사 경영진이 (지점의) 상품 판매에 관여할 수 없는 구조로 돼 있다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회 정무위원회 국감에서 증인으로 나서 이영 국민의힘 의원의 '본사에서 지점으로 옵티머스 펀드 판매를 압박한 것이 아니냐'는 의혹에 대해 이같이 답했다.

같은당 강민국 의원의 '옵티머스 사모펀드 판매 결정을 정영채 대표가 단독 결정했나. 아니면 김광수 NH농협금융지주 회장도 관여했나'는 질의에 대해서도 정 대표는 "나도 김 회장도 관여하지 않았다. 이와 관련한 전결권이 없다"고 답변했다.

