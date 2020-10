셀트리온헬스케어, 브라질서 항암제 잇단 수주

[아시아경제 조현의 기자] 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 92,100 전일대비 200 등락률 -0.22% 거래량 210,407 전일가 92,300 2020.10.13 10:25 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환코스피 2400은 외인·기관이 끌고, 코스닥은 개인이 견인…동반상승 마감코스피·코스닥, 오후 장에도 상승 흐름 유지…외인·기관 동반매수 close 가 브라질에서 항암제 바이오시밀러 '허쥬마'(성분명 트라스투주맙)와 '트룩시마'(리툭시맙) 수주에 잇따라 성공했다.

셀트리온헬스케어는 13일 "이달 들어 중남미 최대 시장인 브라질에서 빠르게 시장을 확대하고 있다"며 이같이 밝혔다.

브라질은 중남미 바이오제약 시장의 절반 이상을 차지하는 핵심 국가다. 최근 브라질 정부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 의료 재정 부담을 완화시킬 수 있는 바이오시밀러 도입을 적극 검토한 것으로 알려졌다.

그 결과 허쥬마가 연방정부 입찰에서 경쟁사들을 제치고 수주에 성공했다. 셀트리온헬스케어는 앞으로 1년간 브라질 트라스투주맙 시장의 약 40%에 해당하는 공공 시장에 허쥬마를 공급한다.

트룩시마도 지난주 상파울루 입찰에서 수주에 성공했다. 올해 6개 주 정부 입찰에서 계약을 따내면서 시장 확대에 나서고 있다.

셀트리온헬스케어는 허쥬마와 트룩시마의 지속적인 처방 확대를 목표로 현지 인력을 확충하고, 주요 이해관계자들을 대상으로 공격적인 마케팅 활동을 이어나갈 계획이다.

셀트리온헬스케어 관계자는 "최근 중남미, 아시아 등에서 바이오시밀러 입찰 수주에 성공하면서 바이오시밀러 시장을 이끌고 있다"며 "이를 발판 삼아 꾸준한 성장세를 이어가도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

