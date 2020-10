쿠팡 "언택트로 지친 일상 힐링템으로 극복하세요"

다양한 힐링템 최대 76% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 비대면(언택트) 생활로 지친 고객들에게 '힐링'을 선사할 수 있는 아이템을 모아 '힐링템 찾기' 프로모션에 나선다고 13일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인한 답답함을 해소하는 데 도움을 줄 수 있는 상품을 선별해 이달 19일까지 1주일간 최대 76% 할인해 특가 판매한다.

이번 행사는 고객의 성향별로 '나홀로 힐링', '함께 힐링', '취향 힐링' 등으로 나눠 상품 선택의 편의를 돕는다. 나홀로 힐링을 추구한다면 디퓨저, 배스밤, 향수, 아로마 오일, 스트레칭, 마스크 팩 등을 추천한다. 디저트, 베이커리, 커피, 티 등 음식으로 힐링을 추구하는 고객의 취향도 놓치지 않았다. 비즈 만들기, 그림 그리기, 손뜨개, 힐링도서 등 지친 일상 속에서 마음을 채워줄 취미 용품과 도서도 소개한다.

누군가와 함께 힐링을 하고 싶다면 홈쿡 키트, 홈파티 용품도 준비돼 있다. 생화, 가드닝, 이불·침구·베개 등의 변화로 실내 인테리어를 개선하는 것도 도움이 된다. 윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "깊어가는 가을, 코로나19로 지친 몸과 마음을 위로하고 치유하는 아이템을 준비했다"며 "앞으로도 쿠팡은 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr