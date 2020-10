경북도, 통합신공항 연구용역 입찰공고 … 군위·의성군에 공항신도시

내년 8월까지 광역교통망 계획 수립

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 12일 통합신공항 도시구상 및 광역교통망 계획 수립 연구용역을 입찰 공고했다.

5억원의 예산을 투입해 공항 신도시건설과 접근성 향상을 위한 광역교통망 계획을 내년 8월까지 수립한다는 게 경북도의 로드맵이다.

연구용역 과업내용은 ▲통합신공항 분야별 추진계획 수립 ▲공항신도시 및 항공클러스터, 물류단지 조성방안 설정 ▲통합신공항과 주변도시 간 접근성 향상 방안 마련 ▲공항신도시의 적정규모 및 효율적 사업추진 방안 마련 ▲항공산업 유치방안 및 지역산업과 연계 발전방안 마련 등이다.

통합신공항 이전부지가 속해 있는 군위·의성군에는 200만평 규모 공항신도시와 항공클러스터가 조성된다. 공항신도시에는 주거·교육·상업·문화시설이, 항공클러스터에는 항공 연구기관과 물류관련 기업체를 위한 산업단지가 조성된다.

또한, 12조원을 들여 통합신공항을 중심으로 철도 3개 노선, 고속도로 3개 노선 등을 신설·확장하는 공항 연계 광역교통망을 구축하게 된다.

경북도는 이번 연구용역 결과를 바탕으로 공항신도시 및 광역교통망 건설을 통합신공항 개항에 맞춰 조성할 계획이다. 이와 관련해 대구시는 지난 9월 4일 통합신공항 건설의 밑그림이 될 '통합신공항 기본계획 수립 연구용역'을 입찰공고했다.

국토교통부 역시 지난달 21일 군공항 이전 절차에 맞춰 민간공항 건설을 위한 '대구공항 민간공항이전 사전타당성 검토 연구용역'을 입찰공고했다.

하대성 경북도 경제부지사는 "이번 연구용역을 통해 공항이전 효과를 극대화 할 수 있는 구체적인 방안을 마련하고, 대구시·국토교통부와 함께 510만 대구·경북민이 재도약 할 수 있는 계기를 마련하겠다"고 했다.

