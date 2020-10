BTS 피처링 '새비지 러브' 빌보드 1위 등극…'다이너마이트' 이어 또 쾌거

[아시아경제 박병희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 피처링에 참여한 '새비지 러브(Savage Love)' 리믹스 버전이 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 1위에 올랐다. '다이너마이트'에 이어 두 번째 핫 100 1위 곡을 탄생시킨 것.

빌보드는 12일(현지시간) 예고 기사를 통해 조시 685와 제이슨 데룰로, 방탄소년단의 '새비지 러브' 리믹스가 이번 주 핫 100 차트에서 1위를 기록했다고 보도했다. 핫 100은 매주 미국에서 가장 인기 있는 노래 순위를 집계하는 차트로 스트리밍 실적과 음원 판매량, 라디오 방송 횟수 등을 종합해 순위를 낸다.

'새비지 러브'는 뉴질랜드 출신 프로듀서 조시 685가 만든 '랙스드(Laxed)'에 데룰로가 보컬을 더한 곡으로, 동영상 플랫폼 틱톡에서 유행하며 인기를 얻었다.

방탄소년단은 지난 2일 발매된 리믹스 버전에서 후렴구와 랩 파트 등을 맡았다. 영어 가사는 물론 "사랑이란 어쩌면 순간의 감정의 나열 / 조건이 다들 붙지 난 뭘 사랑하는가" 등 한국어 가사까지 소화했다.

'새비지 러브'는 지난주 핫 100 차트에서 8위를 기록했지만, 이번 주에는 BTS 리믹스 버전(보컬 및 인스트루멘털)이 출시된 데 힘입어 1위로 뛰어올랐다.

'새비지 러브'는 이번 핫 100 집계 기간(2∼8일) 미국에서 1600만회 스트리밍됐다. 다운로드 횟수는 전주 대비 814% 증가해 7만6000건을 기록했다.

빌보드는 통상 리믹스 버전을 단일 곡으로 집계하지만, 이번 순위는 BTS 리믹스버전의 기여도가 커 방탄소년단도 핫 100 1위에 함께 이름을 올리게 됐다.

빌보드는 "음원 판매량은 대부분 BTS 리믹스 버전에 힘입었고 전체 스트리밍량은 BTS가 참여한 버전과 참여하지 않은 버전이 비슷하게 나뉘었다"며 "집계 기간 이 곡의 소비량은 BTS 참여 버전 쪽에 기울어 있기 때문에, BTS도 공식적으로 이름을 올리게 됐다"고 설명했다.

이번 주 핫 100 차트에서는 '새비지 러브' 리믹스에 이어 '다이너마이트'가 2위를 차지하며 방탄소년단 곡이 나란히 1ㆍ2위에 올랐다.

빌보드에 따르면 핫 100 1위와 2위를 동시에 차지한 그룹은 2009년 6∼7월 블랙아이드 피스의 '붐 붐 파우', '아이 가타 필링' 이후 처음이다. 이런 기록을 갖고 있는 듀오 또는 그룹은 이 밖에도 아웃캐스트, 비지스, 비틀스뿐이다.

'다이너마이트'는 발매 첫 주인 지난 8월31일 핫 100에 1위로 데뷔한 뒤 7주간 1위를 3번, 2위를 4번 차지하며 최상위권에서 '롱런'하고 있다. '다이너마이트'는 디지털 송 세일즈 차트에서 7주 연속 1위를 기록했고 라디오 송즈 차트에서도 39위에서 26위로 뛰어오르는 등 단계적 상승을 이어가고 있다.

방탄소년단은 이날 트위터를 통해 "변함없는 사랑과 관심을 보내주시는 아미 여러분들 진심으로 감사드립니다"라고 팬들에게 감사를 표했다.

