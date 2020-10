[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 6명 늘었다. 특히 이들 확진자 중 5명은 지역 어린이집 관련 확진자와 접촉한 이력이 있는 것으로 조사돼 추가 확산 우려가 제기된다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr