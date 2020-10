충남, 13개 기업 유치 ‘2848억원 투자’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 13개 기업을 유치해 2838억원을 투자받는다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화 속 기업 투자 유치라는 점에서 의미가 부각된다.

도는 12일 양승조 충남도지사와 천안 등 6개 시·군 단체장, 티에스이 김철호 대표이사 등 기업 대표가 만나 단체 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 13개 기업이 충남 6개 시·군 소재 산업단지 부지(26만3883㎡)에 공장을 신·증설(9개사)하거나 이전(4개사)하는 내용을 골자로 체결됐다.

우선 티에스이와 지엠테스트는 천안 성거일반산업단지, 상신종합식품과 현대사료는 북부BIT산업단지에 각각 공장을 신설한다. 또 한국맥널티는 공장을 증설할 예정이다.

아산에선 케이엔제이가 스마트밸리산업단지, 서산에선 마성산업이 테크노밸리산업단지에 각각 공장을 신·증설한다.

또 당진에는 코디엠이 국가선문산단에 공장을 신설하고 서천에는 삼인??이언스가 장항국가생태산업단지에 공장을 이전한다.

예산군에는 명배메탈, 이엔지스틸, 동아에프이가 신소재산업단지에 들어서고 성광금속은 예당산업단지로 이전할 예정이다.

도는 협약에 따라 기업이 생산시설을 갖춰 제품을 생산하기 시작하면 3314억원의 생산효과와 842억원의 부가가치가 발생할 것으로 기대한다. 예상되는 신규 고용인원은 총 823명이다.

여기에 기업의 부지조성과 장비구입 등 건설로 생산유발 8092억원, 부가가치 유발 2847억원 등 효과가 예상된다.

양승조 도지사는 “코로나19 장기화로 지역 경기가 침체된 상황에서 대규모 투자유치가 성사돼 의미깊다”며 “협약을 계기로 충남과 기업이 새로운 활력을 얻게 될 수 있길 기대한다”고 말했다.

