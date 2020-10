[아시아경제 이민우 기자] 한국가구 한국가구 004590 | 코스닥 증권정보 현재가 4,415 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,232 전일가 4,415 2020.10.12 13:44 장중(20분지연) 관련기사 한국가구, 1주당 20원 규모 분기 현금배당 결정[특징주]'관리종목' 딱지 뗀 한국가구…장 초반 상승세 "한국가구, 소액주주 소유주식수 미달로 관리종목 지정 우려" close 는 주당 25원의 현금배당을 결정했다고 12일 공시했다. 시가배당율은 0.6%, 배당금총액은 3억7500만원이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr