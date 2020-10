[아시아경제 최신혜 기자] 오뚜기가 전통 간식인 메밀전병을 만두로 만든 ‘맛있는 메밀전병만두’를 출시했다고 12일 밝혔다.

맛있는 메밀전병만두는 강원도의 유명한 음식인 메밀전병을 가정에서도 손쉽고 간편하게 먹을 수 있도록 만든 제품이다. 국내산 메밀가루를 사용한 얇은피에 절임배추에 김치양념을 따로 해 만든 잘 익은 김치맛 소로 맛있는 메밀전병의 맛을 구현했다. 참기름과 들깨가루로 고소한 맛을 잘 살렸으며, 특히 고기를 사용하지 않고 오직 배추와 무를 사용해 아삭한 식감을 살린 것이 특징이다.

맛있는 메밀전병만두는 에어프라이어에 10분만 조리하면 간편하게 먹을 수 있다. 아이들의 간식이나 어른들의 술안주로도 좋은 제품이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr