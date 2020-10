"거짓 주장엔 단호 대응" vs "권력형 게이트" '라임·옵티머스 사태' 여야 공방

與 "실체 불분명한 의혹들 제기되고 있다"

野 "특검 도입, 주저할 이유 없다"

[아시아경제 허미담 기자] '라임·옵티머스 펀드 사기 사건'에 여당 인사들의 연루 의혹이 제기된 가운데 야당은 해당 사건을 '권력형 게이트'로 규정하고 특검의 필요성을 강조했다. 반면 여당은 근거 없는 주장과 의혹 부풀리기에 단호하게 대응하겠다는 입장이다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 12일 국회에서 열린 당 비상대책위원회 회의에서 "최근 라임·옵티머스 금융사고는 우리나라 금융 질서를 교란하는 권력형 비리 게이트라는 의혹을 가질 수밖에 없다"고 지적했다.

이어 "여권 인사들이 투자자들 호주머니를 털기 위해 권력을 동원해 어찌도 그렇게 치밀하게 팀플레이를 펼쳤는지 상상하기 어렵다"며 "특히 검찰과 여권이 올 초 비리 게이트를 인지했는데도 총선 전 전말이 드러나는 것을 은폐하지 않았나 하는 의혹도 떨쳐낼 수 없다"고 비판했다.

김 위원장은 "피해액만 해도 2조1000억원으로 추정되고 전남 구례군 수해복구 예산의 6배에 육박하는 엄청난 규모"라며 "현 법무부 장관은 취임하자마자 관련 비리의혹 수사하던 증권범죄합동수사단을 해체한 것이나 여권 비리인사를 수사하던 (윤석열) 검찰총장 수족을 잘라낸 의도가 무엇인지 분명히 드러난 것 같다"고 꼬집었다.

주호영 원내대표 또한 "현재 수사팀에 그대로 맡겨서는 수사가 안 된다"며 특별수사단과 특검의 필요성을 언급했다.

주 원내대표는 "특검이나 특별수사단을 통해 엄정하게 수사하지 않으면 국민이 수사를 믿을 수 없다"면서 "빠른 시간 내 수사팀을 교체하고 검찰총장이 임명하는 특별수사단을 구성하거나, 특검에 이를 맡겨야 사건의 전모가 조기에 드러날 것"이라고 했다.

같은 당 윤희석 대변인은 문재인 대통령이 직접 나서 사태를 해결해야 한다고 주장했다. 그는 이날 논평을 통해 "라임·옵티머스 펀드 사태와 관련된 증언과 증거들이 속속 드러나면서 그 실체가 밝혀지고 있다"면서 "두 사건 모두 대한민국 금융 질서를 무너뜨리고 국민적 신뢰를 배반한 권력형 비리의 전형"이라고 말문을 열었다.

그는 "국민을 위해 일해야 할 여권 인사들이 국민의 호주머니를 털기 위해 은밀하고 치밀하게 팀플레이를 한 것 아닌가"라면서도 "검찰 수사는 믿기 어려울 정도로 부실하고 지지부진하다. 추미애 법무장관이 연이은 코드 인사로 검찰총장을 고립무원으로 만들고 증권범죄합동수사단을 해체해 버린 결과"라고 지적했다.

이어 "문재인 대통령이 직접 나서야 한다"면서 "검찰이 이 사태의 진상을 명백히 밝힐 것을 대통령이 지시해야 한다. 필요하다면 특검 도입도 주저할 이유가 없다"고 강조했다.

반면 더불어민주당은 라임·옵티머스 자산운용 사건과 관련해 "실체가 불분명한 여러 의혹이 제기됐다"며 검찰에 철저한 수사를 촉구했다.

이낙연 민주당 대표는 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "검찰은 그 대상이 누구든 엄정하고 철저히 수사해 아무런 의혹도 넘기지 말고 진실을 밝혀주길 바란다"며 "근거 없는 거짓 주장, 의혹 부풀리기에는 단호히 대응하겠다"고 했다.

김남국 민주당 의원 또한 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "법과 원칙에 따라서 제대로 된 수사가 이루어져야 된다"고 강조했다.

그는 "(라임·옵티머스 자산운용 사건 관련) 문건에서 나온 이야기를 보면 구체적인 사람 이름이 있던 것으로 보이지는 않는다"면서 "해당 부분에 관여가 있었을 것으로 보이는 문구 정도인데, 검찰이 이 부분에 대해 일부 수사를 했었고 추가 수사를 하는 것으로 보인다"고 했다.

허미담 기자