통일부 "코로나 진정돼 남북 협력할 날 빨리 오길 기대"

북한이 공개한 신형 무기에 대한 언급은 자제

[아시아경제 임철영 기자] 통일부가 북한 김정은 국무위원장의 10일 노동당 창건 75주년 기념 열병식 연설과 관련해 남북 간 협력이 하루 빨리 이뤄지기를 기대한다고 밝혔다.

12일 여상기 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 김 위원장의 열병식 연설과 관련해 "코로나 상황이 하루 빨리 진정돼 남과 북이 서로 손잡고 협력할 날이 빨리 오기를 기대한다"고 답변했다.

앞서 통일부는 김 위원장의 발언에 대해 "우리 국민들에게 위로를 보내고 남북관계 개선의 가능성을 시사한 것에 주목한다"면서 "이러한 연설 내용이 한반도 평화와 남북관계 발전으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔었다.

통일부는 다만 정부가 제안한 보건협력 이외에 새로운 제안은 하지 않겠다는 입장이다. 여 대변인은 "당장 구체적으로 무슨 제안을 하거나 추진할 수 있는 그런 단계는 아니다"라며 "앞으로 환경 조성 시 추진할 수 있도록 준비해 나가겠다"고 말했다.

그러면서 "정부는 인도적 협력과 보건 분야 협력에서 북한과 협력할 준비가 언제든 돼 있고 이를 공개적으로 여러차례 밝혀왔다"고 덧붙였다.

북한이 이번 열병식을 통해 공개한 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)과 잠수함발사탄도미사일(SLBM)에 대한 언급은 자제했다. 여 대변인은 "우리 군 당국이 우려를 표시했고 통일부는 여기에 대해 특별히 언급할 사항이 없다"고 말했다.

