'준우승' 박인비 "김세영은 언터처블~"

세번째 메이저 KPMG위민스 최종일 5언더파 보태 2위 "세영아, 메이저 우승 축하해"

'골프여제' 박인비(32ㆍKB금융그룹)는 12일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운스퀘어 아로니밍크골프장(파70ㆍ6577야드)에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 세번째 메이저 KPMG위민스 PGA챔피언십(총상금 430만 달러) 준우승(9언더파 271타) 직후 "최고의 플레이를 펼쳤지만 도저히 김세영을 추격할 수 없었다"며 "메이저 우승이 없는 선수라는 게 믿어지지 않는다"고 찬사를 보냈다.

박인비 역시 3타 차 4위로 출발해 버디만 5개를 솎아냈다. 262야드 장타에 특히 그린을 딱 두 차례만 놓치는 '컴퓨터 아이언 샷'이 돋보였다. 김세영은 그러나 7언더파를 몰아쳐 5타 차 대승(14언더파 266타)을 일궈냈고, 토너먼트 레코드까지 수립했다. "리더보드를 보니 나와 김세영이 버디 경쟁을 하는 상황이 이어졌다"며 "이런 레이스가 즐거웠다"는 소감을 곁들였다.

박인비는 "올해 AIG여자오픈(4위)과 이 대회에서 잘했다"며 "우승에 다소 못 미쳤지만 여전히 메이저무대 경쟁력이 있다는 좋은 신호"라고 위안을 삼았다. "아침에 담 증세가 있어 당분간 휴식을 취할 것"이라면서 "자신감을 갖고 12월 US여자오픈을 준비하겠다"는 각오를 보탰다. US여자오픈은 당초 6월 일정이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 12월로 이동했다.

