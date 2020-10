아시아나, 日후쿠오카→인천 임시편 운항…코로나19 이후 처음

"향후 日노선 추가 운항재개 적극 검토"

아시아나항공에 따르면 이번 임시편은 후쿠오카공항에서 오전 11시에 출발, 인천국제공항에 오전 12시30분 도착하는 일정으로 운항한다. 단 인천~후쿠오카 노선은 일본의 입항 제한으로 승객없이 운항한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 일본의 외국인 입국제한 이후 후쿠오카공항에 국적항공사가 운항하는 것은 이번이 처음이다. 이번 운항은 후쿠오카 총영사관, 한국관광공사 후쿠오카지사, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 후쿠오카 무역관 등 현지 재외공관과 아시아나항공 지점이 긴밀히 협조해 성사됐다.

아시아나항공 관계자는 "큐슈지역의 장기간 한일노선 비운항으로 교민과 유학생, 기업 출장 수요 등이 누적돼 노선 재개에 대한 요청이 많았다"면서 "이들의 불편함을 해소하기 위해 편도 임시편을 편성하게 됐다"고 설명했다.

한편 아시아나항공은 현재 정규노선을 운항 중인 도쿄, 오사카 외에도 향후 양국 기업인 입국 격리 면제조치 등 시장상황에 맞게 추가 운항재개도 적극 검토한단 방침이다.

