비씨카드 "페이북 통해 CMA 만들면 연 최고 6.25% 수익률"

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 신한금융투자와 함께 신규 계좌 개설 고객에게 연 최고 6.25% 수익률을 제공하는 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 12월 31일까지 페이북을 통해 생애 최초로 신한금융투자 CMA 계좌를 개설한 고객에게 제공된다. 선착순 2만명에게 제공되며 별도 이벤트 신청 없이 참여 가능하다.

최초 계좌 개설 이후 익월 2일부터 3개월 동안 6.25% 수익률이 적용되며, 혜택이 적용되는기간 동안 페이북을 통해 해외주식 매매 1회 이상 할 경우 3개월이 추가, 총 6개월 동안 고수익률 혜택을 받을 수 있다. 특히 전월 실적 충족, 연계 상품 유지 등 별도 조건 없이도 계좌 잔액 내 최대 100만원까지 수익률 혜택이 적용된다.

박상범 금융플랫폼본부장(상무)은 "저금리 기조가 유지 속에서도 다양한 투자처를 찾고 있는 페이북 고객들을 위해 쉽고 편리하게 금융 서비스를 제공할 수 있는 종합금융플랫폼사로 거듭날 수 있도록 노력할 것" 이라고 말했다.

