18년째 채용설명회 참석한 김남구 회장…올해는 온라인으로

[아시아경제 고형광 기자] 김남구 한국투자금융그룹 회장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 비대면(언택트) 상황에서도 유튜브 생방송을 통해 직접 채용설명회에 참석했다. 김 회장은 인재가 회사의 가장 큰 자산이라는 지론 하에 2003년부터 18년째 채용설명회에 참석해 인재 발굴에 나서고 있다.

한국투자증권은 김 회장이 지난 8일 유튜브 채널을 통해 온라인 생방송으로 진행된 채용설명회 '토크 온 라이브'(TALK ON LIVE)에 직접 참석하고 강연했다고 12일 밝혔다. 김 회장은 한국투자증권의 인재상을 묻는 질문에 "실패를 두려워하지 않는 도전정신과 열정을 가지고 같은 꿈을 꿀 수 있는 파트너를 찾고 있다"고 답했다. 또 회사가 가장 중요시하는 자산이 무엇인지 묻는 질문에는 "무엇보다 사람이 중요하다"라고 강조했다.

이번 온라인 채용설명회는 사전에 현장 참여 신청 학생 1068명 중 각 학교를 대표하는 16명이 현장에 참여했다. 현장 참여가 어려운 참여자 2000여명은 라이브 방송을 통해 참여했다. 정일문 한국투자증권 사장도 입사 지원자들을 위한 채용설명회 영상을 별도로 제작했다. 해당 영상은 12일부터 한국투자증권 유튜브 채널을 통해 방영된다.

한국투자증권은 하반기 공개채용을 통해 100여명 내외 신입사원을 채용할 예정이다. 오는 22일 오후 5시까지 온라인으로 입사지원서를 제출하면 되고, 이후 AI 직무역량평가와 2차례 면접을 통해 최종 합격자를 선발하게 된다.

