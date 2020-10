김세영의 환호 "메이저 첫 우승 꿀꺽"(2보)

세번째 메이저 KPMG위민스서 5타 차 대승 '7억4000만원 잭팟'

속보[아시아경제 노우래 기자] '넘버 7' 김세영(27ㆍ미래에셋)의 메이저 첫 우승이다.

12일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운스퀘어 아로니밍크골프장(파70ㆍ6577야드)에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 세번째 메이저 KPMG위민스 PGA챔피언십(총상금 430만 달러) 최종일 7언더파를 몰아쳐 5타 차 대승(14언더파 266타)을 완성했다. 지난해 11월 2019시즌 최종전 CME그룹 투어챔피언십 이후 11개월 만에 통산 11승째, 우승상금은 64만5000달러(7억4000만원)다. 한국의 올해 4승 합작이다.

김세영은 2타 차 선두로 출발해 버디만 7개를 낚는 무결점 플레이를 뽐냈다. 3번홀 첫 버디 이후 6번홀(이상 파4)과 9번홀(파5)에서 버디를 잡아내 전반에 3타를 줄였다. 후반에는 13~14번홀과 16~17번홀에서 두 쌍의 연속버디를 추가해 경쟁자들의 추격을 따돌렸다. 평균 드라이브 샷 비거리 278야드의 호쾌한 장타와 그린적중률 83%의 '송곳 아이언 샷', 라운드 퍼팅 수 26개의 그린 플레이가 발군이었다.

김세영이 바로 2011년 한국여자프로골프(KLPGA)투어에 데뷔해 5승을 수확한 뒤 2015년 미국 무대에 진출한 선수다. '역전의 여왕', '빨간 바지의 마법사'란 애칭을 갖고 있다. LPGA투어 첫 해 3승을 올리며 올해의 신인상을 수상했고, 매년 1개 이상의 우승 트로피를 수집하는 일관성을 자랑했다. 지난해는 특히 투어챔피언십에서 1타 차 우승을 일궈내 '150만 달러(17억3000만원) 잭팟'까지 터뜨렸다.

올해는 지난 1월 다이아몬드리조트 공동 7위, 게인브릿지 5위로 순항을 하다가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이란 변수를 만났다. 국내에 머물며 컨디션을 조절한 뒤 지난 8월 아칸소챔피언십에서 7개월 만에 필드로 돌아와 공동 5위에 입상했다. 이번 대회에서는 둘째날 5언더파, 셋째날 3언더파 등 사흘 연속 언더파를 작성해 복귀 이후 4개 대회 만에 '메이저퀸'에 등극했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr