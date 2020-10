경찰 "울산 아파트 화재 발화지점은 3층 테라스"

2차 감식서 발화점 테라스 나무데크 확인

건물 외장재 타고 상층부로 확산 추정

[아시아경제 임온유 기자] 울산 주상복합아파트 화재에서 최초로 불이 난 지점은 3층 야외 테라스인 것으로 조사됐다.

울산지방경찰청 전담수사팀은 이날 오후 4시 현장에서 2차 합동 감식 중간 브리핑에서 이같이 밝혔다.

감식에 참여한 방경배 울산경찰청 과학수사계장은 "감식의 첫 번째 목적은 발화 원인을 규명하고 발화 부위를 특정하는 것"이라면서 "오늘 감식에서 발화 부위는 3층 야외 테라스에 있는 나무 데크로 확인했다"고 설명했다.

방 계장은 "통상 발화 지점을 특정할 때는 연소 패턴, 그을림, 탄화 심도 등을 전반적으로 확인한다"면서 "3층에서 아주 높은 온도에서나 발생하는 시멘트 박리 현상이 확인됐는데, 이를 고려했을 때 오늘 감식에 참여한 기관 사이에 발화 지점에 대한 이견은 없었다"고 덧붙였다.

특히 그는 "(불이 시작된) 데크 위 벽면에 알루미늄 복합 패널이 있다"고 부연했다.

실제로 아파트 건물은 3층 테라스 외벽부터 위층으로 올라가면서 'V'자 형태로 불이 번진 흔적이 있는데, 감식 결과와 종합하면 3층에서 시작된 불이 화재에 취약한 건물 외장재에 옮아붙으면서 불이 커진 것으로 추정된다.

최초 화재 신고 내용을 근거로 에어컨 실외기가 원인으로 꼽히기도 했지만 이는 아닌 것으로 확인됐다. 방 계장은 "전기적 요인은 아니라는 점을 확인했으며, 에어컨 실외기는 화재 원인에서 배제해도 될 것으로 판단한다"고 부연했다.

다만 경찰은 화재 원인에 대해서는 잔해물 분석, 수사팀의 수사 결과 등을 통해 규명해야 한다고 설명했다.

수사팀은 화재 원인 규명을 위해 불이 난 아파트 관리사무소에서 폐쇄회로(CC)TV 영상과 관련 자료를 제출받아 분석 중이다.

인근 건물에 설치된 CCTV 영상도 확보한 상태이며, 목격자와 신고자를 상대로 화재 당시 상황을 조사 중이다.

전담팀은 또 화재 현장에서 외장재 등을 수거해 품질 이상 여부도 따질 계획이다.

