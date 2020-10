[아시아경제 나한아 기자] 술에 만취하여 운전한 20대 A 씨에 의해 폐지를 모은 손수레를 끌던 70대 할머니가 참변을 당했다.

광주 북부경찰서는 음주운전으로 할머니를 치어 숨지게 한 혐의로 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 11일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 9일 오전 5시 55분께 광주 북구 용봉동 도로에서 음주운전하다 새벽 폐지를 줍기 위해 도로변을 따라 이동 중인 70대 여성을 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A 씨는 운전면허 취소 수치인 혈중알코올농도 0.08%를 현저히 넘은 상태였다.

당시 보조석에는 A 씨의 여자친구가 탑승하고 있었으며, 경찰은 A 씨의 여자친구를 음주운전 방조 혐의로 입건할지 검토한다고 밝혔다.

