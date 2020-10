11일 서울 성북구 성신여자대학교에서 열린 2021년도 수시 논술고사에 응시한 수험생들이 고사장 입실에 앞서 문진표 제출 후 자동체온 측정기 앞을 통과하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.