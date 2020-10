채용설명회의 뉴노멀 '온라인'…2020 유통 공채 트렌드

오프라인 만남 어려워져

온라인 채용 설명회 확대

브이로그·세로캠 등 MZ 눈높이 맞춰

사전 면접은 비대면으로 진행

[아시아경제 차민영 기자] 어려운 유통 경기 속에서도 일부 기업들이 신입 공개채용을 실시하면서 달라진 진행방식과 평가요소에 관심이 쏠리고 있다. 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 온라인 채용설명회가 확대 도입되고 비대면(언택트) 면접 방식을 선보이는 곳들도 나왔다.

채용설명회의 뉴노멀 '온라인'

신세계그룹의 e커머스 기업 에스에스지닷컴(SSG닷컴)의 실시간 온라인 채용설명회 영상은 지난 7일 자체 유튜브 채널에 업로드된 이후 이날(11일) 기준 나흘만에 조회수 1만7278뷰를 기록했다. 좋아요는 '271개'를 받았다. 실시간 설명회가 진행되는 동안에는 채팅창을 통한 쌍방향 질문응답(Q&A)도 이뤄졌다. 주요 직군인 상품기획자(MD) 및 마케터, 서비스기획 부문 파트너와의 인터뷰 및 현직자 '브이로그(Vlog)'도 담았다.

빙그레는 '빙그레TV'를 통해 '2020 채용 Q&A 세로캠 릴레이 답변'이라는 기존 형식을 파괴하는 새로운 채용설명회를 선보였다. 세로캠은 스마트폰 모양인 '세로' 사이즈에 최적화된 영상 종류로 MZ세대에게 익숙한 플랫폼이다. 영상에서 5명의 현직자들은 2019년 채용 영상에 달린 채용 관련 질문에 돌아가며 차례로 답변했다. 1분 내 답변을 하고 '빙그레'를 외치는 식으로 랜덤 미션을 수행한다. 게임을 하는 듯한 느낌을 부여해 구직자가 아니더라도 재미있게 감상할 수 있게 했다.

GS리테일 편의점사업부도 27만 구독자를 보유한 자체 GS25 유튜브 플랫폼을 통해 온라인 채용설명회를 진행했다. GS리테일 소개와 편의점 GS25 소개, 주요 직군인 영업관리직(OFC) 소개 및 현직 OFC들 3명과의 짧은 인터뷰 등이 담겼다. 하반기 채용 관련 자주 묻는 질문들(FAQ) 코너도 다뤄졌다. 이외에도 BGF리테일과 하이네켄코리아, 유한킴벌리, 케이티앤지(KT&G) 등이 채용 전문 플랫폼과 연계해 온라인 채용설명회를 진행했다.

대규모 인원 못 모여…비대면 면접 확대

SSG닷컴의 경우 비대면(언택트) 면접방식을 작년 하반기에 이어 올해도 실시한다. 작년 9월 SSG닷컴은 최초로 1차 면접 단계에서 '온라인 사전면접' 방식을 도입했다. 올해는 3명의 면접위원이 지원자 1명을 대상으로 30분간 면접을 진행한다. 복장은 자율 복장이며 인터넷 접속 불량 시 휴대폰으로 접속 URL을 재전송해 면접 중단을 방지한다.

GS리테일은 기존 인성검사 전형을 인공지능(AI) 역량검사로 대체했다. 온라인 AI역량 검사를 통해 조직 및 직무 적합성과 성장가능성을 평가한다. 대규모 인원이 모이기 힘든 상황으로 인해 1,2차 면접 전형도 비대면 면접으로 진행한다. 1차 면접의 경우 현장 프레젝테이션(PT) 방식과 달리 사전 과제를 부여한 후 실시간 화상 PT를 진행하는 식으로 변경됐다. 또한 학점 기준은 5.0 만점 자체 환산 기준에서 4.5 만점으로 변경했다.

도경목 SSG닷컴 인사팀 선임파트너(CP)는 영상에서 "카메라와 마이크가 준비된 노트북과 PC가 필요하다"며 "지원자가 편한 공간에서 자유롭게 면접을 진행할 수 있지만, 면접위원들과 준비자가 면접에 집중할 수 있도록 소음이 통제되는 공간이어야 할 것"이라고 조언했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr